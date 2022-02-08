Нынешний обвал цен на электроэнергию грозит интеграции украинской энергосистемы в ЕС, - Буславец

"Я говорила, что перед началом изолированной работы, по оценкам специалистов НЭК "Укрэнерго", на складах ТЭС должно быть не менее 1 млн тонн угля, которые на сегодняшний день составляют 0,7 млн ​​тонн. В условиях обвала цен на оптовом рынке электроэнергии (об это я писала в предварительном сообщении), контрактовать и везти дорогостоящий импортированный уголь становится невозможно", - сообщила экс-глава министерства.

Работа энергосистемы в изолированном режиме намечена на 24-26 февраля.

Кроме того, по словам Буславец, одно из ключевых требований по синхронизации с ENTSO-E - обеспечение стабильного финансового состояния системного оператора НЭК "Укрэнерго".

На начало декабря дебиторская задолженность "Укрэнерго" составляла 18 млрд грн, а кредиторская - 24 млрд грн. То есть у 6 млрд грн нет источника погашения. Тариф "Укрэнерго" и на 2022 год, по словам эксперта, не сбалансирован. НКРЭКУ не включена оплата всей прогнозной товарной продукции ВИЭ 2022 года.

"Если в ближайшее время Регулятор не стабилизирует цены на рынке электроэнергии и не обеспечит сбалансированный тариф "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию, ситуация будет ухудшаться. В частности, может возникнуть угроза долгожданной синхронизации с ENTSO-E с последующей интеграцией энергорынков", - подчеркнула Буславец.