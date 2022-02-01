Энергосистема Украины должна снова стать экспортно-ориентированной, - Буславец

"Нужно срочно менять ситуацию в энергетике, чтобы минимизировать зависимость от импорта электроэнергии и вернуться к естественной для Украины лидерской позиции экспортно-ориентированной страны", - заявила Буславец на своей странице в Facebook.

Экс-руководитель Минэнерго раскритиковала отношение власти к импорту как залога прохождения отопительного сезона.

"К сожалению, импорт электроэнергии возобновился в 2021 году и уже воспринимается как норма. Даже в начале ОЗП руководители отрасли не скрывали, что одной из основных ставок на прохождение ОЗП является импорт из РФ и РБ, пренебрегая тем, что импорт электроэнергии не гарантирован и стабильным элементом энергетической безопасности Украины. Особенно в условиях гибридной войны", - отметила Буславец.