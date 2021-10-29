Нынешний глава ВОЗ может остаться на второй срок, - Reuters

Как отмечает Reuters, Гебрейесус может остаться на второй пятилетний срок, поскольку он является единственным кандидатом, которого выдвинули 28 стран. На первый срок он был избран в мае 2017 года, до этого занимал должности министра здравоохранения и иностранных дел Эфиопии.

Как пишет издание, его позиции не пошатнул даже скандал в Демократической Республике Конго, связанный с тем, что около 83 гуманитарных работников, четверть из которых нанята ВОЗ, были вовлечены в сексуальную эксплуатацию и насилие во время эпидемии Эболы в 2018-2020 годах.

Сообщается, что Тедрос получил поддержку со стороны Франции и Германии, других членов Европейского союза, а также трех африканских стран - Ботсваны, Кении и Руанды. Британии, Китая, России и США пока нет среди стран, которые поддерживают его кандидатуру.

"ВОЗ может объявить, что к крайнему сроку 23 сентября 2021 года государствами-членами был предложен единственный кандидат: доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, который является действующим генеральным директором", - говорится в заявлении ВОЗ.

При этом Reuters отмечает, что Эфиопия отказалась выдвинуть его на второй срок из-за разногласий по поводу конфликта в регионе Тыграй на севере страны. По словам африканских дипломатов, вопрос настолько деликатен, что Африканский союз даже не обсуждал назначение Гебрейесуса на своем последнем саммите в этом месяце.