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Нинішній глава ВООЗ може залишитися на другий термін, - Reuters

Автор: Юлія Бойко

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус готується залишитися на другий термін на цій посаді. Нинішній керівник користується підтримкою провідних країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає Reuters, Гебреєсус може залишитися на другий п'ятирічний термін, оскільки він є єдиним кандидатом, якого висунули 28 країн. На перший термін він був обраний в травні 2017 року, до цього обіймав посади міністра охорони здоров'я та закордонних справ Ефіопії.

Як пише видання, його позиції не похитнув навіть скандал в Демократичній Республіці Конго, пов'язаний з тим, що близько 83 гуманітарних працівників, чверть з яких найнята ВООЗ, були залучені до сексуальної експлуатації та насильства під час епідемії Еболи в 2018-2020 роках.

Повідомляється, що Тедрос отримав підтримку з боку Франції та Німеччини, інших членів Європейського союзу, а також трьох африканських країн - Ботсвани, Кенії та Руанди. Британії, Китаю, Росії і США поки немає серед країн, які підтримують його кандидатуру.

"ВООЗ може оголосити, що до крайнього терміну 23 вересня 2021 року державами-членами був запропонований єдиний кандидат: доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, який є чинним генеральним директором", - йдеться в заяві ВООЗ.

При цьому Reuters зазначає, що Ефіопія відмовилася висунути його на другий термін через розбіжності з приводу конфлікту в регіоні Тиграй на півночі країни. За словами африканських дипломатів, питання настільки делікатне, що Африканський союз навіть не обговорював призначення Гебреєсуса на своєму останньому саміті в цьому місяці.

Нагадаємо, раніше Гебреєсус заявив, що у людства є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19.

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ВООЗ