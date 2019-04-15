Нынешняя коммуникация с Россией хуже, чем во время холодной войны, - НАТО

Коммуникация между НАТО и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Он отметил, что за все время на своем посту лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но несколько раз разговаривал с ним по телефону.

"Во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали. Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", - подчеркнул генерал.

Скапаротти считает, что если противники знают возможности и намерения друг друга, вероятность конфликта между ними значительно ниже, он назвал общение "важной частью сдерживания".

По мнению главнокомандующего, НАТО следует больше общаться с российской стороной, что дало бы возможность "понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".

Напомним, в апреле более 10 кораблей Черноморского флота России вышли с баз в аннексированном Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019".