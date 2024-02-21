Наводила авіаудари по житломасивах Харкова: правоохоронці затримали агентку РФ

Правоохоронці затримали агентку РФ. Жінка коригувала повітряні ворожі атаки по житлових масивах Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними відомства, на початку цього року харківʼянка налагодила з представником російської спецслужби контакт через Telegram. Від куратора РФ жінка отримала завдання збирати розвіддані щодо місць та наслідків вогневих уражень збройними силами окупантів по обласному центру. За "роботу" на ворога вона одразу отримала "аванс".
Весь січень жінка приховано "документувала" наслідки повітряних російських атак по житлових масивах Харкова. Жінка фотографувала та знімала відео, які надалі надсилала співробітнику спецслужби РФ.
Також вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту.
Так, 24 січня коригувальниця під виглядом "небайдужої харківʼянки" пішла фіксувати для ворога наслідки російських ракетних атак по Київському та Холодногірському районах Харкова.
У відомстві нагадали, що 23 січня близько 22:00 російські військові здійснили ракетну атаку по Харкову, внаслідок якої було пошкоджено ряд цивільних об'єкті та постраждали 9 цивільних осіб.
Правоохоронці затримали жінку у Харкові, їй повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Згідно з матеріалами СБУ, їй загрожує довічне ув'язнення.
Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.
Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.
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