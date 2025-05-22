Nvidia закликала США послабити обмеження на чіпи для Китаю: що відповіли у Трампа

"Ми, очевидно, відчуваємо величезну повагу до Джейсена. Що стосується внутрішнього становища Китаю, я думаю, що все ще існує двопартійна і широка стурбованість тим, що може трапиться з цими графічними процесорами, коли вони фізично опинитися всередині (країни - ред.)", - сказав Шрірам Крішнан, старший політичний радник Білого дому зі штучного інтелекту (ШІ).

Хоч адміністрація Трампа, як і раніше, бачить загрозу безпеці від розширення експорту чипів ШІ до Китаю, Крішнан заявив, що згоден з думкою Хуана про те, що обмеження для широкого кола інших партнерів США необхідно переглянути.

Bloomberg пише, що адміністрація Трампа скасовує і замінює правило поширення ШІ часів Байдена, яке, за словами Крішнана, призвело до того, що з'явилися "ті, хто має GPU, і ті, хто не має GPU".

Радник Білого дому виступив через кілька годин після того, як Хуан зробив заяви проти посилення експортних обмежень США, спрямованих проти Китаю. Виступаючи на галузевій конференції Computex у Тайбеї, гендиректор Nvidia розкритикував заходи як "провал" і закликав США знизити бар'єри для продажу чипів у КНР, перш ніж американські фірми поступляться ринком конкурентам, таким як Huawei Technologies.

Хуан повідомив журналістам, що 2026 року на Китай припадатиме 50 млрд доларів.

"У Китаї перебуває 50% розробників ШІ у світі, і важливо, щоб під час розроблення архітектури вони використовували технології Nvidia або, принаймні, американські технології", - сказав він.

Видання зазначило, що нещодавно Nvidia списала чипи H20 AI на суму 5,5 млрд доларів, які було розроблено для дотримання попередніх обмежень на експорт, але цьогоріч потрапили під новий раунд обмежень з боку адміністрації Трампа.

Тим часом Крішнан відзначив шквал проєктів у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, про які американські компанії оголосили під час поїздки президента США Дональда Трампа на Близький Схід минулого тижня, як свідчення нових зусиль із полегшення доступу союзників США до ШІ. Він наголосив, що угоди, як і раніше, міститимуть обмеження безпеки, щоб запобігти незаконному передаванню передових технологій Китаю та іншим противникам.

"Ці угоди і ці GPU здебільшого будуть укладатися американськими гіперкамерами, американськими постачальниками хмарних послуг і американськими компаніями. Більшість цих GPU будуть управлятися, розміщуватися і контролюватися американськими компаніями", - резюмував Крішнан, який до приходу в Білий дім був генеральним партнером у венчурній компанії Andreessen Horowitz.