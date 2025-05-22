Nvidia призвали США ослабить ограничения на чипы для Китая: что ответили у Трампа

"Мы, очевидно, испытываем огромное уважение к Джейсену. Что касается внутреннего положения Китая, я думаю, что все еще существует двухпартийная и широкая обеспокоенность тем, что может случится с этими графическими процессорами, когда они физически оказаться внутри (страны - ред.)", - сказал Шрирам Кришнан, старший политический советник Белого дома по искусственному интеллекту (ИИ).

Хоть администрация Трампа по-прежнему видит угрозу безопасности от расширения экспорта чипов ИИ в Китай, Кришнан заявил, что согласен с мнением Хуана о том, что ограничения для широкого круга других партнеров США необходимо пересмотреть.

Bloomberg пишет, что администрация Трампа отменяет и заменяет правило распространения ИИ времен Байдена, которое, по словам Кришнана, привело к тому, что появились "те, кто имеет GPU, и те, кто не имеет GPU".

Советник Белого дома выступил через несколько часов после того, как Хуан сделал заявления против ужесточения экспортных ограничений США, направленных против Китая. Выступая на отраслевой конференции Computex в Тайбэе, гендиректор Nvidia раскритиковал меры как "провал" и призвал США снизить барьеры для продаж чипов в КНР, прежде чем американские фирмы уступят рынок конкурентам, таким как Huawei Technologies.

Хуан сообщил журналистам, что в 2026 году на Китай будет приходиться 50 млрд долларов.

"В Китае находится 50% разработчиков ИИ в мире, и важно, чтобы при разработке архитектуры они использовали технологии Nvidia или, по крайней мере, американские технологии", - сказал он.

Издание отметило, что недавно Nvidia списала чипы H20 AI на сумму 5,5 млрд долларов, которые были разработаны для соблюдения предыдущих ограничений на экспорт, но в этом году попали под новый раунд ограничений со стороны администрации Трампа.

Тем временем Кришнан отметил шквал проектов в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о которых американские компании объявили во время поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток на прошлой неделе, как свидетельство новых усилий по облегчению доступа союзников США к ИИ. Он подчеркнул, что соглашения по-прежнему будут содержать ограничения безопасности, чтобы предотвратить незаконную передачу передовых технологий Китаю и другим противникам.

"Эти сделки и эти GPU в основном будут заключаться американскими гиперкамерами, американскими поставщиками облачных услуг и американскими компаниями. Большинство этих GPU будут управляться, размещаться и контролироваться американскими компаниями", - резюмировал Кришнан, который до прихода в Белый дом был генеральным партнером в венчурной компании Andreessen Horowitz.