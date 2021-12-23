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NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft. Площадью более 15 гектаров

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Четверг 23 декабря 2021 18:21
NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft. Площадью более 15 гектаров Фото: NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft (planetminecraft.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания NVIDIA выпустила масштабную новогоднюю карту для Minecraft, которая получила название RTX Winter World. Ее общая площадь превышает 150 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Planetminecraft.

RTX Winter World построена из 30 млн блоков, а на ее создание ушло около 300 часов.

Чем новогодняя карта является особенной?

  • она расположена в трех заснеженных слоях;
  • оборудована американскими горками, колесом обозрения и пингвинами, которые работают на местной почте;
  • на карте есть и дом Санты, где каждый желающий может получить различные подарки по случаю Рождества;
  • также карта имеет множество интересных ссылок на популярные новогодние фильмы, такие как "Эта прекрасная жизнь" и "Полярный экспресс".
Фото: NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft (planetminecraft.com)

RTX Winter World поддерживает технологию RTX, в связи с чем производитель предлагает играть в игру именно с ней.

Скачать карту можно на Planet Minecraft.

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