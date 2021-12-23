NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft. Площадью более 15 гектаров
Фото: NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft (planetminecraft.com)
Компания NVIDIA выпустила масштабную новогоднюю карту для Minecraft, которая получила название RTX Winter World. Ее общая площадь превышает 150 тысяч квадратных метров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Planetminecraft.
RTX Winter World построена из 30 млн блоков, а на ее создание ушло около 300 часов.
Чем новогодняя карта является особенной?
- она расположена в трех заснеженных слоях;
- оборудована американскими горками, колесом обозрения и пингвинами, которые работают на местной почте;
- на карте есть и дом Санты, где каждый желающий может получить различные подарки по случаю Рождества;
- также карта имеет множество интересных ссылок на популярные новогодние фильмы, такие как "Эта прекрасная жизнь" и "Полярный экспресс".
Фото: NVIDIA выпустила самую большую новогоднюю карту для Minecraft (planetminecraft.com)
RTX Winter World поддерживает технологию RTX, в связи с чем производитель предлагает играть в игру именно с ней.
Скачать карту можно на Planet Minecraft.