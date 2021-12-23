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NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft. Площею понад 15 гектарів

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Четвер 23 грудня 2021 18:21
NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft. Площею понад 15 гектарів Фото: NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft (planetminecraft.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія NVIDIA випустила масштабну новорічну карту для Minecraft, яка отримала назву RTX Winter World. Її загальна площа перевищує 150 тисяч квадратних метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Planetminecraft.

RTX Winter World побудована з 30 млн блоків, а на її створення пішло близько 300 годин.

Чим новорічна карта є особливою?

  • вона розташована в трьох засніжених шарах;
  • облаштована американськими гірками, колесом огляду та пінгвінами, які працюють на місцевій пошті;
  • на карті є й будинок Санти, де кожний охочий може отримати різні подарунки з нагоди Різдва;
  • також карта має безліч цікавих посилань на популярні новорічні фільми, такі як "Це чудове життя" й "Полярний експрес".
Фото: NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft (planetminecraft.com)

RTX Winter World підтримує технологію RTX, у зв’язку з чим виробник пропонує грати в гру саме з нею.

Завантажити карту можна на Planet Minecraft.

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