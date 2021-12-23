NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft. Площею понад 15 гектарів
Фото: NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft (planetminecraft.com)
Компанія NVIDIA випустила масштабну новорічну карту для Minecraft, яка отримала назву RTX Winter World. Її загальна площа перевищує 150 тисяч квадратних метрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Planetminecraft.
RTX Winter World побудована з 30 млн блоків, а на її створення пішло близько 300 годин.
Чим новорічна карта є особливою?
- вона розташована в трьох засніжених шарах;
- облаштована американськими гірками, колесом огляду та пінгвінами, які працюють на місцевій пошті;
- на карті є й будинок Санти, де кожний охочий може отримати різні подарунки з нагоди Різдва;
- також карта має безліч цікавих посилань на популярні новорічні фільми, такі як "Це чудове життя" й "Полярний експрес".
Фото: NVIDIA випустила найбільшу новорічну карту для Minecraft (planetminecraft.com)
RTX Winter World підтримує технологію RTX, у зв’язку з чим виробник пропонує грати в гру саме з нею.
Завантажити карту можна на Planet Minecraft.