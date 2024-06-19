Nvidia стала найдорожчою компанією у світі завдяки буму штучного інтелекту

Акції Nvidia 18 червня зросли на 3,5%, внаслідок чого їхня ринкова вартість склала близько 3,34 трлн доларів. Це підняло лідера напівпровідникової індустрії вище за Microsoft і Apple, які в останні дні боролися за перші місця.

Зростання ринкової вартості Nvidia було викликане попитом на її чіпи, які є золотим стандартом у сфері штучного інтелекту. Акції компанії цього року зросли більш ніж на 170% та піднялися приблизно на 1100% з мінімуму у жовтні 2022 року.

Зростаючий ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту прискорюють ралі Nvidia. Він відбився на ринковій вартості Nvidia, якій знадобилося всього 96 днів, щоб зрости з 2 трлн доларів до 3 трлн доларів.

За даними Bespoke Investment Group, Microsoft, одній з двох інших компаній, які досягли цього рідкісного рівня, знадобилося 945 днів, щоб піднятися з 2 трлн доларів до 3 трлн доларів, тоді як Apple знадобилося 1044 дні, щоб зробити цей стрибок.

За словами Говарда Сільверблатта, старшого індексного аналітика S&P Dow Jones Indices, лише 11 американських компаній з 1925 року досягли першого місця за ринковою вартістю.

Доля колишніх лідерів рейтингу останні десятиліття розійшлася. Microsoft досягла першого місця наприкінці 1990-х, але потім на початку 2000-х років її акції зазнавали труднощів через міхур доткомів, але в другій половині минулого десятиліття знову різко зросли.

Exxon Mobil стала найдорожчою компанією у світі у 2000-х роках, але її акції впали після падіння цін на нафту.

Для деяких Cisco - це попереджувальна історія. Акції компанії досягли максимуму більш ніж 80 доларів у березні 2000 року, у розпал буму доткомів, під час якого інвестори часто привласнювали приголомшливі оцінки компаніям, пов'язаним з Інтернетом.

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Доходи Nvidia

На даний момент прибутки Nvidia підтримують ціну її акцій. В останньому кварталі виручка зросла більш ніж утричі до 26 млрд доларів, а чистий прибуток підскочив у сім разів до 14,9 млрд доларів.

За даними LSEG, виручка в поточному фінансовому році, як очікується, збільшиться приблизно вдвічі, до 120 млрд доларів, а потім зросте ще на 33% у 2026 фінансовому році, до 160 млрд доларів.

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Вражаючі фінансові результати та прогнози Nvidia призвели до того, що оцінка її акцій за деякими показниками знизилася, незважаючи на зростання ціни її акцій.

Наприклад, за даними LSEG Datastream, співвідношення ціни і прибутку Nvidia становить 43. Це вище за рівень 25, на якому воно знаходилося на початку року. Навпаки, індекс S&P 500 торгується з різницею у 21 раз.

Хоча Nvidia показала визначні результати, це не єдина компанія, яка отримала вигоду з ентузіазму щодо потенційного прибутку від штучного інтелекту. Акції інших технологічних компаній, у тому числі Super Micro Computer, та Arm Holdings, також різко зросли цього року.