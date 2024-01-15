Microsoft обійшла Apple у рейтингу техногігантів завдяки штучному інтелекту

Microsoft обігнала Apple і стала найбільшою у світі компанією з ринкової капіталізації. Цьому сприяла її глибока орієнтація на генеративний штучний інтелект (ІІ), сектор, який завойовує дедалі більшу популярність серед інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Технологічний гігант, який разом з Nvidia та Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, за останній рік пережив значне зростання ринку. Ринкова вартість Microsoft за рік зросла на понад 1 трлн доларів.

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Аналітики проводять паралелі між цим зрушенням та початком 2000-х років, коли технологічні та інтернет-компанії почали замінювати споживчі та фінансові фірми в авангарді вищих ешелонів ринку.

Згідно з даними LSEG, ринкова капіталізація Microsoft становила 2,887 трлн доларів, що є найвищим показником за всю історію, тоді як ринкова капіталізація Apple становила 2,875 трлн доларів на момент закриття п'ятниці після досягнення піку 3,081 трлн доларів на 14 грудня.

Microsoft впровадила технологію OpenAI у свій пакет програмного забезпечення для підвищення продуктивності, що допомогло спровокувати відновлення її бізнесу у галузі хмарних обчислень. Штучний інтелект також створив можливість кинути виклик домінуванню Google у веб-пошуку.

Apple, з іншого боку, стикається з проблемами зниження попиту, зокрема, на її флагманський продукт - iPhone. Компанія відчуває особливі труднощі в Китаї, ключовому ринку, де відновлення економіки після пандемії COVID-19 йде мляво, а конкуренція з боку Huawei, що відроджується, посилюється, що впливає на її частку на ринку.

Інші технологічні гравці, орієнтовані на штучний інтелект, такі як Nvidia, Meta Platforms та Alphabet, також стали свідками значного стрибка своєї ринкової капіталізації минулого року.

Microsoft та ChatGPT

OpenAI започаткувала розвиток генеративного ІІ, запустивши чат-бот ChatGPT, і залучила Microsoft як інвестор на 10 млрд доларів.

Детальніше про ChatGPT читайте у матеріалі РБК-Україна "Феномен ChatGPT. Як чат-бот підкорив світ і став причиною гучних скандалів".

Нагадаємо, за даними звіту Oxfam, з 2020 року сукупний статок п'яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі і склав 869 млрд доларів. Статки лише Ілона Маска оцінюються приблизно в 230 млрд доларів При цьому перший трильйонер може з'явитися протягом десятиліття.