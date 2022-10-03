Nvidia закрывает офисы в России после остановки продаж в марте
Американская компания Nvidia приняла решение закрыть все свои офисы на территории России до конца октября из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Сейчас в компании на территории России работают 240 человек, которые смогут переехать в другую страну, или уволиться по соглашению сторон.
Согласно данным источников, компания уже начала активно вывозить на чартерных самолетах сотрудников, готовых продолжить работу в другой стране. Представители Nvidia пока не прокомментировали эту информацию.
Еще до вторжения России на территорию Украины в компании работали более 300 сотрудников, однако их количество уменьшилось до 240. Преимущественно это инженеры.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Nvidia прекратила продажи своей продукции на территории Российской Федерации еще в марте этого года. Решение было принято из-за вторжения страны на территорию Украины.
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