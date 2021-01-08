ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Январский локдаун: сколько людей может находиться в супермаркете

Украина, Пятница 08 января 2021 16:28
Январский локдаун: сколько людей может находиться в супермаркете
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в магазинах ограничили продажу товаров, чтобы уменьшить количество контактов. Поэтому одновременно в супермаркете могут находиться до 200 человек, которые пришли за товарами первой необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что магазины не продают часть товаров из-за локдауна. Как выяснилось, некоторые популярные супермаркеты заклеили лентой все товары, которые якобы не попали в список разрешенных. Покупатели не могут приобрести салфетки, стиральные порошки и другие подобные товары, хотя продажа бытовой химии разрешена.

Кроме того, в период карантина по всей Украине вводятся существенные ограничения в сфере торговли.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь