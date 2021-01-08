Січневий локдаун: скільки людей може перебувати в супермаркеті

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в магазинах обмежили продаж товарів, щоб зменшити кількість контактів. Тому одночасно в супермаркеті можуть перебувати до 200 осіб, які прийшли за товарами першої необхідності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Логіка проста - якщо обмежений продаж товарів, які можна придбати, наприклад, шкарпетки або дитячі іграшки, то в магазин за цими товарами вже не піде певну кількість людей. Одночасно в супермаркеті буде не 500 осіб, а 200, які прийшли придбати лише товари першої необхідності. В результаті зменшиться кількість контактів між людьми і ймовірність передачі інфекції", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що магазини не продають частину товарів через локдаун. Як з'ясувалося, деякі популярні супермаркети заклеїли стрічкою всі товари, які нібито не потрапили в список дозволених. Покупці не можуть придбати серветки, пральні порошки та інші подібні товари, хоча продаж побутової хімії дозволена.

Крім того, у період карантину по всій Україні запроваджуються суттєві обмеження у сфері торгівлі.