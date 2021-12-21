Выходные дни в январе 2022: когда будем отдыхать

В январе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. В первом месяце года будет два периода по три выходных дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд. Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 10 января.