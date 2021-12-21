Выходные дни в январе 2022: когда будем отдыхать

В январе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. В первом месяце года будет два периода по три выходных дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.
Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 10 января.
Напомним, в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.
Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.