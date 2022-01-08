У січні підвищення пенсій отримають дві категорії українців
У 2022 році передбачено декілька етапів підвищення пенсії українцям. З 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Зокрема, з 1 січня набувають чинності зміни до закону соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у рамках якого виплати отримають близько 39 тисяч осіб.
Пенсій людям, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень).
Так, виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:
- для першої групи - 16 080 гривень,
- для другої групи - 12 987 гривень,
- для третьої групи - 8 917 гривень.
Також у січні встановлять набавку у 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно із змінами, призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або за вибором особи відповідно до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.
Крім того, мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого.