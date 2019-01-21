В январе не голосовало рекордное количество нардепов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В КИУ отметили, что низкая производительность нардепов связана с началом выборов

В январе депутаты Верховной рады Украины продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет избирателей Украины (КИУ).

Указано, что 39 нардепов не проголосовали ни разу за месяц, что является худшим показателем за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь). Для сравнения: в декабре ни разу не проголосовали 19 депутатов, в ноябре - 7, в октябре - 14, в сентябре - 11.

"Ни разу в январе не проголосовали Микитась М.В., Рабинович В.З., Ковальчук Н.В., Мартиняк С.В., Ризаненко П.А., Матиос М.В., Денисенко А.П., Мысык В.Ю., Луценко И.В., Скрипник А.А., Бухарев В.В., Дубиль В.А., Соболев С.В., Белецкий А.Е., Богуслаев В.А., Винник И. Ю. Добкин Д.М., Добкин М.М., Довгий О.С., Донец Т.А., Жеваго К.В., Журжий А.В., Зварич Р.М., Клюев С.П., Константиновский В.Л., Корнацкий А.А., Котвицкий И.А., Мураев Е.В., Ничипоренко В.М., Омельянович Д.С., Онищенко А.Р., Сабашук П.П., Савченко Н.В., Семенченко С.И., Бакулин Е.Н., Тригубенко С.М., Чепинога В.М., Шкиря И.М., Ярош Д.А", - говорится в сообщении.

Также указано, что более 90% голосований Рады пропустил 81 народный депутат. Почти нулевые показатели голосований у таких известных политиков как Юлия Тимошенко (приняла участие в 4% голосований), Нестор Шуфрич (6%), Александр Вилкул (8%), Сергей Левочкин (8%).

Подчеркнем, нардепы не голосовали по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

"В этом году низкая производительность депутатов связана, в первую очередь, с началом выборов. Часть политиков сосредоточились на работе в округах и в избирательных штабах, а потому пропускают заседания парламента. В общем для Украины уже стало нормой, что работа парламента в месяце выборов является фактически парализованной", - отметили в КИУ.

Так, в январе было проведено шесть пленарных заседаний Рады, на которых произошло 98 голосований.

Напомним, глава Рады Андрей Парубий заявил, что во время девятой сессии парламент быстрее всего за весь период украинской государственности принял закон о государственном бюджете на следующий год.

Как писало РБК-Украина, Парубий заявил, что за время девятой сессии Верховная рада приняла 140 положительных решений. По его словам, 75 законов были приняты в целом.

Добавим также, глава парламента закрыл последнее пленарное заседание ВР на девятой сессии Рады. Сама сессия завершится 25 января.