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Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России, - Зеленский

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Понедельник 20 декабря 2021 14:01
Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации. Речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача - сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что действия международных партнеров и их поддержка "помогут предотвратить наихудший сценарий" на фоне угрозы вторжения России.

Он также подчеркивал, что полномасштабная война между Россией и Украиной может привести к миллионам жертв.

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