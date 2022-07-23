UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нужны координаты российских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара

Фото: жителей Энергодара просят сдать места дислокации оккупантов (wikipedia-org)
Автор: Юлия Бойко

Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами)
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами)
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники
  • точные данные местных коллаборантов (адрес проживания и нахождения, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и после)

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины успешно запустили дроны-камикадзе, уничтожив небольшую базу россиян на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарВойна России против Украины