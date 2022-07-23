Нужны координаты российских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара

Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.
В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:
"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины успешно запустили дроны-камикадзе, уничтожив небольшую базу россиян на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.