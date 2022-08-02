Нужно заполнить паузу. Зеленский призвал ЕС ввести новые санкции против России

Европейский союз должен поддержать заданный США и Канадой тренд на ужесточение санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
Он отметил очередные решения об ужесточении санкций против России со стороны США и Канады, которые сегодня расширили черные списки.
"Это правильный путь и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, одобрив новый пакет санкций против страны-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня Канада расширила санкции против России, внеся в списки 43 военных чиновников и 17 организаций, которые причастны к преступлениям в Буче.
А Вашингтон ввел санкции против Алины Кабаевой, ряда российских олигархов и украинских коллаборантов. Кроме того, Госдеп одобрил визовые ограничения в отношении почти 900 россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.