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Нужно усиливать тероборону, а не ослаблять местную власть, - Палатный

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 14:22
Нужно усиливать тероборону, а не ослаблять местную власть, - Палатный Фото: глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталия Гурковская

Офис Президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артура Палатного в Facebook.

"Сегодня, в условиях угрозы российского наступления, как никогда важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. Сейчас нужно усиливать территориальную оборону, а не ослаблять местную власть. Но вместо того, чтобы усиливать терроборону и заботиться о защите людей, руководство государства продолжает целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и выстраиванию жесткой вертикали власти", - заявил он.

Палатный отметил, что не прекращаются обыски в Чернигове и политическое давление на мэра Владислава Атрошенко перед выборами в 206-м округе. Продолжается давление на киевскую власть с использованием силовых органов, по надуманным делам.

"31 января заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручено подозрение якобы за бездействие по делу о заводе "Радикал", хотя Антимонопольный комитет запретил тратить средства столичного бюджета на это частное предприятие. Пренебрегая Конституцией и законами, Кабмин начал увольнять глав районных администраций Киева без учета позиции мэра столицы", - приводит примеры Палатной.

Руководитель исполкома "УДАРа" призвал объединить усилия против внешнего врага, а не воевать с политическими оппонентами и местными властями.

"Офис президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов. Власть не имеет права действовать по принципу: "Если ты не прислуга, значит, враг». Враг сегодня у нас один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. В сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Мы сильны, когда мы вместе!" - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее Киевская городская прокуратура сообщила, что заместителя главы КГГА Петра Пантелеева обвиняют в уклонении от проведения восстановительных мероприятий по ликвидации загрязнения, что повлекло за собой тяжелые последствия на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами.

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Артур Палатный КГГА
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