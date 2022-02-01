Потрібно посилювати тероборону, а не послаблювати місцеву владу, - Палатний

Офіс президента та Кабінет міністрів мають припинити цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування та тиск на політичних опонентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артура Палатного у Facebook .

"Сьогодні, в умовах загрози російського наступу, як ніколи важливі єдність і спільні зусилля, щоб захистити і зберегти нашу державу. Зараз потрібно посилювати територіальну оборону, а не послаблювати місцеву владу. Але замість того, щоб посилювати тероборону та дбати про захист людей, керівництво держави продовжує цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування та вибудовування жорсткої вертикалі влади", - заявив він.

Палатний зазначив, що не припиняються обшуки в Чернігові та політичний тиск на мера Владислава Атрошенка перед виборами у 206 окрузі. Продовжується тиск на київську владу з використанням силових органів, за надуманими справами.

"31 січня заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру начебто за бездіяльність у справі щодо заводу "Радикал", хоча Антимонопольний комітет заборонив витрачати кошти столичного бюджету на це приватне підприємство. Нехтуючи Конституцією та законами, Кабмін почав звільнювати голів районних адміністрацій Києва без врахування позиції мера столиці", - наводить приклади Палатний.

Керівник виконкому "УДАРу" закликав об’єднати зусилля проти зовнішнього ворога, а не воювати з політичними опонентами та місцевою владою.

"Офіс президента та Кабінет міністрів мають припинити цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування та тиск на політичних опонентів. Влада не має права діяти за принципом: "Якщо ти не прислуга, значить, ворог". Ворог сьогодні у нас один і спільний. І він тільки й чекає, щоб скористатися ситуацією внутрішнього розбрату і розборок. В сьогоднішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно та злагоджено. Ми сильні, коли ми разом!" - наголосив Артур Палатний.