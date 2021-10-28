Нужно срочно усилить защиту детей: в Украине призывают к вакцинации от полиомиелита

Ситуация с охватом рутинными прививками остается угрожающей. Как результат - впервые за много лет полиомиелит вернулся в Украину и вызвал болезнь у 17-месячного ребенка.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

На заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (комиссия ТЭБ и ЧС) приняли решение поручить руководителям ОГА срочно обеспечить мероприятия по иммунизации от полио невакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно.

Кроме того, по всей стране будет усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича.

"Мы должны срочно усилить защиту других детей, которые отныне также под угрозой инфицирования. Ведь наиболее уязвимы к полио - именно дети до 5 лет", - заявил Кузин.

Ситуация с вакцинацией

По состоянию на 1 октября, уровень охвата тремя дозами прививок от полио детей до года составляет лишь 57,9%.

Самая лучшая ситуация в таких регионах:

г. Киев (81,2 %),

Кировоградской области (72,5 %),

Сумской области (69,7 %).

Самая худшая ситуация:

Закарпатской области (49,7 %),

Ивано-Франковской области (47,7 %),

Херсонской области (47,6 %).

Для формирования коллективного иммунитета от болезни уровень вакцинации должен достигать 95%, сообщили в Минздраве. Полный курс прививок (6 доз) получили лишь 61,4% 14-летних детей.