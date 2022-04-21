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Им нужно признать вину: Зеленский рассказал, как россиянам изменить отношение мира к ним

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего стоит россиянам начать, чтобы мир изменил отношение к ним. По его мнению, в первую очередь, они должны признать свою вину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для издания "Медиазона".

"Но дело в том, что начало пути не зависит ни от кого, кроме граждан России. Потому что надо признать вину, что не слышали. Признать вину, что не хотели, кто-то не хотел слышать. Признать вину, что убивали. "Не они, а кто-то другой" - перестать играть в эту историю. Признать, что совершена трагедия", - заявил президент.

По словам Зеленского, россияне совершили достаточно зверств в Украине, в связи с чем, признать вину, значит - прекратить свои боевые действия и начать диалог, чтобы немного исправить эту ситуацию.

"И смогут, наверное, о чем-то договориться следующие поколения. Но это нужно признать. Признать - это не слова. Это не слова. Это - остановиться. Сказать: "Ну, мы много всего забрали. А что мы должны сделать, чтобы это вернуть?". И тогда это начало этого пути, наверное", - отметил президент.

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