Нужно привлекать украинских, а не китайских производителей для модернизации ж/д, - эксперты

Нецелесообразно привлекать китайские компании для модернизации железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава "Укрзализныци", эти денежные средства должны работать на отечественную экономику.

Об этом говорится в отраслевой статье "Китайский дракон атакует Укрзализныцю".

Как сообщается, УЗ планирует в 2021 году вложить в развитие ж/д инфраструктуры порядка 26 млрд грн, основная часть из которых пойдет на ремонт и модернизацию путей, локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. При этом на эти заказы уже претендуют как европейские, так и китайские производители железнодорожной техники и комплектующих.

В частности, китайская корпорация CRRC имеет возможность быстро обеспечить поставки в Украину за счет того, что налажена работа ремонтных депо в Беларуси.

Кроме того, китайская Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co уже давно пытается выйти на украинский рынок вагоноремонтов с литыми ж/д колесами, однако качество их производства достаточно низкое.

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей Руслан Ильичев подчеркивает, что Украина может производить почти всю линейку ж/д машиностроения, поэтому логично обеспечивать заказами украинские заводы.

"У нас есть мощности для выпуска грузовых вагонов, скоростных пассажирских поездов, дизель-поездов, есть опыт локомотивостроения, не вижу проблем с глубокой модернизацией тепловозов. Все необходимые технологии у нас есть. Но если кто-то может предложить продукцию лучшего качества с локализацией в Украине - Siemens, Alstom - с этим тоже нет проблем", - отметил он.

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк считает логичным обеспечивать заказами украинские заводы.

"УЗ и частные компании-операторы развивают свои парки, это проекты на сотни миллионов долларов, и в рамках здорового протекционизма логично было бы, чтобы эти деньги работали в Украине, а не в Китае, и стимулировали внутреннее производство. Нужно защищать свои экономические интересы, как это делают все страны", - сказал эксперт.

Если придать модернизации УЗ статус национального проекта, добавляет Ильичев, и за счет госсредств закупать для нее хотя бы 5 тыс. новых вагонов в год, то это решение обеспечит выпуск товарной продукции вагоностроительными заводами примерно на 7 млрд грн.

"В свою очередь, загрузка заказами предприятий железнодорожного машиностроения даст максимальный мультипликативный эффект для украинской экономики в целом, создавая предпосылки для роста в смежных отраслях, - подчеркивает Ильичев.

Напомним, ранее АО "Укрзализныця" предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение относительно ограничения срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех остальных типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продление срока службы по техническому состоянию.