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Нужно оружие: главнокомандующие войсками Украины и США обсудили ситуацию на фронте

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 03:48
Нужно оружие: главнокомандующие войсками Украины и США обсудили ситуацию на фронте Фото: главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Залужного.

В частности, главкомы обсудили сложную ситуацию безопасности на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя.

Залужный подчеркнул необходимость вооружения и поставки боеприпасов для украинских военных.

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