Потрібна зброя: головнокомандувачі військами України та США обговорили ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Залужного.

Залужний наголосив на необхідності озброєння та постачання боєприпасів для українських військових.

Зокрема, головкоми обговорили складну ситуацію безпеки на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію навколо Маріуполя.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят другий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.