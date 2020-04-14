Нужно обеспечить транспортировку работников промышленности на рабочие места, - эксперт

На время действия власть должна обеспечить транспортировку работников на промышленные предприятия, которые имеют непрерывный цикл работы, чтобы не допустить их остановки. Об этом в комментариях журналистам заявил директор КП "Агентство развития Днепра" Владимир Панченко, передает РБК-Украина.

"На сегодня уже и сами местные власти, и центральное правительство сейчас рассматривает это как приоритет, когда речь идет о доставке работников. Но это мы говорим о тех предприятиях, которые круглосуточного цикла", - сказал Панченко.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что из-за действий "Укрзализныци", которая сокращает регулярность пассажироперевозок и повышает цены на билеты, могут остановиться все крупные промышленные предприятия.

В свою очередь гендиректор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка сообщил, что бездействие Мининфраструктуры и "Укрзализныци", которые затягивают принятие решения по организации работы электрички сообщением Покровка - Авдеевка, Авдеевский коксохим может остановиться.