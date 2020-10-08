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Нужно найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве здравоохранения считают необходимым найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. Министр здравоохранения Максим Степанов в связи с этим проведет консультации с экспертами.

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Об этом Степанов заявил на брифинге.

Он отметил, что сейчас необходимо придерживаться базовых правил - использование маски и антисептика, соблюдение дистанции и минимальное количество контактов.

"Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику. Нам нужно, чтобы работала экономика, надо чтобы люди ходили на работу. Но нам надо найти баланс, который мы будем придерживаться. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы мы могли всем оказать медицинскую помощь. Этот баланс - это с одной стороны работа экономики, а с другой выполнения правил", - сказал Степанов.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые, когда в стране подтвердили более 5 тысяч новых заболеваний за сутки.

При этом Степанов заявил, что Украина не может сейчас пойти путем нового локдауна.

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Новости Украины карантинМаксим Степанов