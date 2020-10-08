Потрібно знайти баланс між роботою економіки та дотриманням обмежень, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я вважають за необхідне знайти баланс між збереженням економіки та дотриманням карантинних обмежень. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у зв'язку з цим проведе консультації з експертами.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

Він зазначив, що зараз необхідно дотримуватися базових правил - використання маски і антисептика, дотримання дистанції та мінімальну кількість контактів.

"Я буду зараз радитися з фахівцями, яким чином нам не зупинити економіку. Нам потрібно, щоб працювала економіка, треба, щоб люди ходили на роботу. Але нам треба знайти баланс, який ми будемо дотримуватися. Така своєрідна домовленість між усіма, щоб ми могли всім надати медичну допомогу. Цей баланс - це з одного боку робота економіки, а з іншого виконання правил", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше, коли в країні підтвердили понад 5 тисяч нових захворювань за добу.

При цьому Степанов заявив, що Україна не може зараз піти шляхом нового локдауну.