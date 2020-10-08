ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нужно найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений, - Степанов

Киев, Четверг 08 октября 2020 09:49
Нужно найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве здравоохранения считают необходимым найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. Министр здравоохранения Максим Степанов в связи с этим проведет консультации с экспертами.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

Он отметил, что сейчас необходимо придерживаться базовых правил - использование маски и антисептика, соблюдение дистанции и минимальное количество контактов.

"Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику. Нам нужно, чтобы работала экономика, надо чтобы люди ходили на работу. Но нам надо найти баланс, который мы будем придерживаться. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы мы могли всем оказать медицинскую помощь. Этот баланс - это с одной стороны работа экономики, а с другой выполнения правил", - сказал Степанов.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые, когда в стране подтвердили более 5 тысяч новых заболеваний за сутки.

При этом Степанов заявил, что Украина не может сейчас пойти путем нового локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество карантинМаксим Степанов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь