ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Потрібно знайти баланс між роботою економіки та дотриманням обмежень, - Степанов

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 09:49
Потрібно знайти баланс між роботою економіки та дотриманням обмежень, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерстві охорони здоров'я вважають за необхідне знайти баланс між збереженням економіки та дотриманням карантинних обмежень. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у зв'язку з цим проведе консультації з експертами.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

Він зазначив, що зараз необхідно дотримуватися базових правил - використання маски і антисептика, дотримання дистанції та мінімальну кількість контактів.

"Я буду зараз радитися з фахівцями, яким чином нам не зупинити економіку. Нам потрібно, щоб працювала економіка, треба, щоб люди ходили на роботу. Але нам треба знайти баланс, який ми будемо дотримуватися. Така своєрідна домовленість між усіма, щоб ми могли всім надати медичну допомогу. Цей баланс - це з одного боку робота економіки, а з іншого виконання правил", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше, коли в країні підтвердили понад 5 тисяч нових захворювань за добу.

При цьому Степанов заявив, що Україна не може зараз піти шляхом нового локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство карантинМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся