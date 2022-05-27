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Ездить медленнее. В ЕС изучают оригинальный способ снизить потребление нефти

Дорога в Германии (Фото: globeecho.com)
Автор: Константин Широкун

Брюссель на уровне консультаций рассматривает возможность массового ограничения скоростного режима, чтобы сократить потребление топлива в условиях надвигающегося энергетического дефицита. Предложение получило широкую критику со стороны немецких автомобильных ассоциаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.Sk.

В Брюсселе ожидают, что ограничение максимальной скорости в городах и на трассах уменьшит потребление бензина и дизельного топлива. В качестве вероятного сценария рассматривается введение временных ограничений. Предполагается, что первыми новое ограничение могут ощутить водители Австрии и Германии, где существуют магистрали без скоростного лимита. На автобанах в этих странах могут ввести ограничение в 130 км/ч.

В свою очередь, анализ дорожного движения в Германии показал, что введение таких мер даст очень ограниченный результат. Почти 80% водителей не ездят быстрее 130 км/ч и только два процента ездят быстрее 160 км/ч. Объединения владельцев электромобилей в Германии, Франции, Люксембурге и других европейских странах ратуют за снижение скоростного лимита до 100 км/ч и массового перевода сотрудников на удаленную форму занятости.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

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