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Нужно дальше развивать сотрудничество: Зеленский поздравил нового главу ХДС

Киев, Пятница 22 января 2021 19:59
Нужно дальше развивать сотрудничество: Зеленский поздравил нового главу ХДС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил немецкого политика Армина Лашета с избранием председателем Христианско-демократического союза (ХДС). Зеленский надеется на дальнейшее развитие сотрудничества Германии и Украины.

Об этом глава государства написал на странице в Twitter.

"Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики Германии, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство", - заявил президент.

Обновлено 20:30.

Как сообщили в Офисе президента, сегодня также состоялся телефонный разговор Зеленского с Лашетом. Новоизбранный глава ХДС выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Харькове. Со своей стороны Зеленский пригласил Лашета посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, сегодня немецкая партия ХДС, которую до 2018 года возглавляла канцлер Ангела Меркель, окончательно избрала нового руководителя. По результатам двух голосований, новым лидером ХДС стал премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.

Все, что известно о новом главе ХДС Армине Лашете, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Добавим, Ангела Меркель больше не будет претендовать на пост канцлера. Она окончательно подтвердила свое решение во время новогоднего обращения.

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