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Потрібно далі розвивати співпрацю: Зеленський привітав нового главу ХДС

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 19:59
Потрібно далі розвивати співпрацю: Зеленський привітав нового главу ХДС
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський привітав німецького політика Арміна Лашета з обранням головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Зеленський сподівається на подальший розвиток співпраці Німеччини та України.

Про це глава держави написав на сторінці у Twitter.

"Для України важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики Німеччини, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство", - заявив президент.

Оновлено 20:30.

Як повідомили в Офісі президента, сьогодні також відбулася телефонна розмова Зеленського з Лашетом. Новообраний очільник ХДС висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей в пожежі в Харкові. Зі свого боку Зеленський запросив Лашета відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, сьогодні німецька партія ХДС, яку до 2018 року очолювала канцлер Ангела Меркель, остаточно обрала нового очільника. За результатами двох голосувань, новим лідером ХДС став прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет.

Все, що відомо про нового очільника ХДС Арміна Лашета, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, Ангела Меркель більш не буде претендувати на посаду канцлера. Вона остаточно підтвердила своє рішення під час новорічного звернення.

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