Для чего нужна теплоизоляция?

В современных рыночных условиях стоимость энергоносителей растет с каждым днем. Это объясняет, почему вопросы применения в строительстве теплоизолирующих материалов становятся все более актуальными. В обычных жилых домах размер теплопотерь достигает 30-40 %. Когда сохранить тепло не удается с помощью обычных стройматериалов, мастера используют утеплители. Они обеспечивают оптимальный климат внутри помещений, снижают теплопотери, ограничивают доступ избыточного тепла с улицы.
Использование утеплителей способствует снижению расхода стройматериалов и общей массы конструкции. Например, теплоизолирующая плита толщиной 10 см сохраняет столько же тепла, сколько кирпичная кладка толщиной до 1,8 м, при этом весит и стоит намного меньше.
В итоге, теплоизоляция:
Кроме того, утеплители улучшают звукоизоляцию дома. Это избавляет от постороннего шума, создает комфортные условия для жизни и работы.
Утепление зданий можно проводить снаружи и внутри. При этом наиболее предпочтительна наружная отделка. Объяснить это можно тем, что она:
Доказано, что в случае отключения тепла скорость остывания кирпичных стен, утепленных снаружи, в 6 раз ниже.
Поэтому если нет необходимости проводить теплоизоляцию внутри помещений, лучше применять наружную отделку.
Список требований, которым должны отвечать теплоизолирующие материалы, зависит от условий их эксплуатации. Главным параметром, которому они должны отвечать, является теплопроводность. На их способность передавать тепло влияет:
В зависимости от уровня теплопроводности выделяют три класса стройматериалов:
Утеплители должны не только хорошо передавать тепло, но также быть прочными, биостойкими, морозостойкими, огнестойкими. Они должны иметь высокую паропроницаемость, но при этом плохо поглощать влагу.
Стройматериалы для теплоизоляции стен различаются главным образом по составу. В зависимости от вида исходного сырья различают следующие разновидности утеплителей:
Наружное утепление зданий чаще всего проводят с использованием пенополистирола или минеральной ваты.