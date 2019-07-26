Для чого потрібна теплоізоляція?

У сучасних ринкових умовах вартість енергоносіїв зростає з кожним днем. Це пояснює, чому питання застосування в будівництві теплоізоляційних матеріалів стають все більш актуальними. У звичайних житлових будинках розмір тепловтрат сягає 30-40%. Коли зберегти тепло не вдається за допомогою звичайних будматеріалів, майстри використовують утеплювачі. Вони забезпечують оптимальний клімат всередині приміщень, знижують тепловтрати, обмежують доступ надлишкового тепла з вулиці.
Використання утеплювачів сприяє зниженню витрати будматеріалів і загальної маси конструкції. Наприклад, теплоизолирующая плита товщиною 10 см зберігає стільки ж тепла, скільки цегляна кладка товщиною до 1,8 м, при цьому важить і коштує набагато менше.
У підсумку, теплоізоляція:
Крім того, утеплювачі покращують звукоізоляцію будинку. Це позбавляє від стороннього шуму, створює комфортні умови для життя і роботи.
Утеплення будівель можна проводити зовні і всередині. При цьому найбільш краща зовнішня обробка. Пояснити це можна тим, що вона:
Доведено, що в разі відключення тепла швидкість охолодження цегляних стін, утеплених зовні, в 6 разів нижче.
Тому якщо немає необхідності проводити теплоізоляцію всередині приміщень, краще застосовувати зовнішню обробку.
Список вимог, яким повинні відповідати теплоізолюючі, залежить від умов їх експлуатації. Головним параметром, яким вони повинні відповідати, є теплопровідність. На їх здатність передавати тепло впливає:
Залежно від рівня теплопровідності виділяють три класи будматеріалів:
Утеплювачі повинні не тільки добре передавати тепло, але також бути міцними, біостійкими, морозостійкими, вогнестійкими. Вони повинні мати високу паропроникність, але при цьому погано поглинати вологу.
Будівельні матеріали для теплоізоляції стін розрізняються головним чином за складом. Залежно від виду вихідної сировини розрізняють такі різновиди утеплювачів:
Зовнішнє утеплення будинків найчастіше проводять з використанням пінополістиролу або мінеральної вати.