Для чего нужна теплоизоляция?

В современных рыночных условиях стоимость энергоносителей растет с каждым днем. Это объясняет, почему вопросы применения в строительстве теплоизолирующих материалов становятся все более актуальными. В обычных жилых домах размер теплопотерь достигает 30-40 %. Когда сохранить тепло не удается с помощью обычных стройматериалов, мастера используют утеплители. Они обеспечивают оптимальный климат внутри помещений, снижают теплопотери, ограничивают доступ избыточного тепла с улицы.

Преимущества утеплителей

Использование утеплителей способствует снижению расхода стройматериалов и общей массы конструкции. Например, теплоизолирующая плита толщиной 10 см сохраняет столько же тепла, сколько кирпичная кладка толщиной до 1,8 м, при этом весит и стоит намного меньше.

В итоге, теплоизоляция:

снижает расходы на отопление здания,

снижает выбросы вредных продуктов,

улучшает экологическую обстановку,

способствует снижению так называемого «парникового эффекта».

Кроме того, утеплители улучшают звукоизоляцию дома. Это избавляет от постороннего шума, создает комфортные условия для жизни и работы.

Причины для использования утеплителей снаружи

Утепление зданий можно проводить снаружи и внутри. При этом наиболее предпочтительна наружная отделка. Объяснить это можно тем, что она:

компенсирует колебания температуры в соответствии со временем суток и сезоном;

создает надежную защиту от скопления конденсата и промерзания влаги с внутренней стороны стены;

исключает образование трещин и других дефектов вследствие температурных деформаций (особенно актуально для панельных зданий);

помогает замаскировать дефекты поверхностей;

улучшает внешний вид реконструируемых и ремонтируемых сооружений;

не уменьшает полезную площадь квартир;

снижает нагрузку на электропроводку или другие инженерные коммуникации.

Доказано, что в случае отключения тепла скорость остывания кирпичных стен, утепленных снаружи, в 6 раз ниже.

Поэтому если нет необходимости проводить теплоизоляцию внутри помещений, лучше применять наружную отделку.

Требования, предъявляемые к утеплителям

Список требований, которым должны отвечать теплоизолирующие материалы, зависит от условий их эксплуатации. Главным параметром, которому они должны отвечать, является теплопроводность. На их способность передавать тепло влияет:

плотность,

количество и размер пор,

влажность и другие факторы.

В зависимости от уровня теплопроводности выделяют три класса стройматериалов:

А — низкий (не более 0,06 Вт/м*К);

Б — средний (0,06-0115 Вт/м*К);

В — повышенный (более 0,115-0,175 Вт/м*К).

Утеплители должны не только хорошо передавать тепло, но также быть прочными, биостойкими, морозостойкими, огнестойкими. Они должны иметь высокую паропроницаемость, но при этом плохо поглощать влагу.



Разновидности утеплителей

Стройматериалы для теплоизоляции стен различаются главным образом по составу. В зависимости от вида исходного сырья различают следующие разновидности утеплителей:

Неорганические. В эту группу входят стройматериалы на основе пенобетона, стекловаты, минеральной ваты, пеностекла, минеральных плит, вспученного перлита.

Газонаполненные массы. В эту группу входят стройматериалы, состоящие из поропласта, пенопласта. Сюда же можно отнести сельскохозяйственные (камышит, соломит) и деревообрабатывающие отходы (ДСП, ДВП).

Комбинированные.

Наружное утепление зданий чаще всего проводят с использованием пенополистирола или минеральной ваты.