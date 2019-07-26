Для чого потрібна теплоізоляція?

У сучасних ринкових умовах вартість енергоносіїв зростає з кожним днем. Це пояснює, чому питання застосування в будівництві теплоізоляційних матеріалів стають все більш актуальними. У звичайних житлових будинках розмір тепловтрат сягає 30-40%. Коли зберегти тепло не вдається за допомогою звичайних будматеріалів, майстри використовують утеплювачі. Вони забезпечують оптимальний клімат всередині приміщень, знижують тепловтрати, обмежують доступ надлишкового тепла з вулиці.

Переваги утеплювачів

Використання утеплювачів сприяє зниженню витрати будматеріалів і загальної маси конструкції. Наприклад, теплоизолирующая плита товщиною 10 см зберігає стільки ж тепла, скільки цегляна кладка товщиною до 1,8 м, при цьому важить і коштує набагато менше.

У підсумку, теплоізоляція:

знижує витрати на опалення будівлі,

знижує викиди шкідливих продуктів,

покращує екологічну обстановку,

сприяє зниженню так званого «парникового ефекту».

Крім того, утеплювачі покращують звукоізоляцію будинку. Це позбавляє від стороннього шуму, створює комфортні умови для життя і роботи.

Причини для використання утеплювачів зовні

Утеплення будівель можна проводити зовні і всередині. При цьому найбільш краща зовнішня обробка. Пояснити це можна тим, що вона:

компенсує коливання температури відповідно до часу доби і сезоном;

створює надійний захист від скупчення конденсату і промерзання вологи з внутрішньої сторони стіни;

виключає утворення тріщин і інших дефектів внаслідок температурних деформацій (особливо актуально для панельних будинків);

допомагає замаскувати дефекти поверхонь;

покращує зовнішній вигляд реконструюються і ремонтуються споруд;

не применшує корисну площу квартир;

знижує навантаження на електропроводку або інші інженерні комунікації.

Доведено, що в разі відключення тепла швидкість охолодження цегляних стін, утеплених зовні, в 6 разів нижче.

Тому якщо немає необхідності проводити теплоізоляцію всередині приміщень, краще застосовувати зовнішню обробку.

Вимоги, що пред'являються до утеплювачів

Список вимог, яким повинні відповідати теплоізолюючі, залежить від умов їх експлуатації. Головним параметром, яким вони повинні відповідати, є теплопровідність. На їх здатність передавати тепло впливає:

щільність,

кількість і розмір пір,

вологість і інші фактори.

Залежно від рівня теплопровідності виділяють три класи будматеріалів:

А - низький (не більше 0,06 Вт / м * К);

Б - середній (0,06-0115 Вт / м * К);

В - підвищений (більше 0,115-0,175 Вт / м * К).

Утеплювачі повинні не тільки добре передавати тепло, але також бути міцними, біостійкими, морозостійкими, вогнестійкими. Вони повинні мати високу паропроникність, але при цьому погано поглинати вологу.



Різновиди утеплювачів

Будівельні матеріали для теплоізоляції стін розрізняються головним чином за складом. Залежно від виду вихідної сировини розрізняють такі різновиди утеплювачів:

Неорганічні. У цю групу входять будматеріали на основі пінобетону, скловати, мінеральної вати, піноскла, мінеральних плит, спученого перліту.

Газонаповнені маси. У цю групу входять будматеріали, що складаються з поропласту, пінопласту. Сюди ж можна віднести сільськогосподарські (очерету, соломи) і деревообробні відходи (ДСП, ДВП).

Комбіновані.

Зовнішнє утеплення будинків найчастіше проводять з використанням пінополістиролу або мінеральної вати.