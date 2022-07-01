Не нужна "своя Чернобаевка". ВСУ вряд ли займут остров Змеиный, - Арестович

"Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-нибудь. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна. Зачем повторять их ошибки? Поставить туда гарнизон, чтобы его сносили? Это идиотизм, перечеркнуть все достижения. Главное, чтобы их там не было", - отметил он.

По его словам, освобождение острова Змеиный не означает, что транзит из украинских портов будет возможен.

"Это увеличило безопасность в северо-западном регионе (Черного моря, - ред.), нанесло крупное моральное поражение Российской Федерации", - добавил Арестович.