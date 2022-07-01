Не нужна "своя Чернобаевка". ВСУ вряд ли займут остров Змеиный, - Арестович
Вооруженные силы Украины вряд ли будут занимать освобожденный остров Змеиный, откуда вышел российский гарнизон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-нибудь. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна. Зачем повторять их ошибки? Поставить туда гарнизон, чтобы его сносили? Это идиотизм, перечеркнуть все достижения. Главное, чтобы их там не было", - отметил он.
По его словам, освобождение острова Змеиный не означает, что транзит из украинских портов будет возможен.
"Это увеличило безопасность в северо-западном регионе (Черного моря, - ред.), нанесло крупное моральное поражение Российской Федерации", - добавил Арестович.
Напомним, 30 июня российский гарнизон вышел со Змеиного якобы в качестве "жеста доброй воли". Украинская сторона подчеркивает, что противник покинул его после удачных ракетных и артиллерийских ударов по его позициям.
Представительница Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что операция на Змеином еще продолжается, и только после оценки разведки будет приниматься решение о целесообразности возвращения на остров.
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