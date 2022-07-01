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Не потрібна "своя Чорнобаївка". ЗСУ навряд чи займуть острів Зміїний, - Арестович

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Острів Зміїний, П'ятниця 01 липня 2022 22:52
Не потрібна "своя Чорнобаївка". ЗСУ навряд чи займуть острів Зміїний, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України навряд чи займатимуть звільнений острів Зміїний, звідки вийшов російський гарнізон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Збройні сили України навряд чи його будуть займати. Швидше за все, ми прилетимо туди, позначимо прапор який-небудь. І то, я сумніваюся, що це потрібно робити, тому що нам своя Чорнобаївка не потрібна. Навіщо повторювати їх помилки? Поставити туди гарнізон, щоб його зносили? Це ідіотизм, перекреслити всі досягнення. Головне, щоб їх там не було", - зазначив він.

За його словами, звільнення острова Зміїний не означає, що транзит з українських портів буде можливий.

"Це збільшило безпеку в північно-західному регіоні (Чорного моря, - ред.), завдало великої моральної поразки Російській Федерації", - додав Арестович.

Нагадаємо, 30 червня російський гарнізон вийшов зі Зміїного нібито в якості "жесту доброї волі". Українська сторона підкреслює, що противник залишив його після вдалих ракетних і артилерійських ударів по його позиціях.

Представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що операція на Зміїному ще триває, і лише після оцінки розвідки буде прийматиметься рішення про доцільність повернення на острів.

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Офіс президента остров Змеиный
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