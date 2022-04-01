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Нужна "серьезная деэскалация". У Байдена не видят условий для переговоров с Путиным

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Вашингтон, Пятница 01 апреля 2022 03:21
Нужна "серьезная деэскалация". У Байдена не видят условий для переговоров с Путиным Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден "не планирует" разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Нужна "серьезная деэскалация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В настоящее время (планов на разговор - ред.) нет. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от россиян серьезной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели", - заявила она.

Ранее в Белом доме рассказали, что говорить о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.

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