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Нужна поддержка Индии и Китая. Члены G7 ищут пути ограничения цен на российскую нефть

Фото: Члены G7 ищут пути ограничения цен на российскую нефть (gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лидеры "Большой семерки" ищут варианты возможного ограничения цен на российскую нефть. Это позволит усилить давление на Россию в связи с вторжением в Украину и минимизировать дальнейшую инфляцию в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Члены G7 опасаются, что при стремительном росте цен на энергоносители нефтяное эмбарго не окажет серьезного влияния на военный бюджет России, поскольку доходы РФ растут даже при снижении объемов экспорта.

Ограничение цен могло бы решить эту проблему, а также не допустить дальнейшего ограничения поставок нефти и разжигания инфляции. Но для того, чтобы новая модель санкций сработала, требуется поддержка со стороны крупных импортеров, таких как Индия и Китай.

По словам европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, обсуждения вышли на очень конструктивный уровень. Переговорные группы находятся на правильном пути к достижению общего соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" договорились о поэтапном отказе от использования угля.

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