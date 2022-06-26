Потрібна підтримка Індії та Китаю. Члени G7 шукають шляхи обмеження цін на російську нафту

Лідери "Великої сімки" шукають варіанти можливого обмеження цін на російську нафту. Це дозволить посилити тиск на Росію у зв'язку з вторгненням в Україну і мінімізувати подальшу інфляцію в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Члени G7 побоюються, що при стрімкому зростанні цін на енергоносії нафтове ембарго не зробить серйозного впливу на військовий бюджет Росії, оскільки доходи РФ ростуть навіть при зниженні обсягів експорту.

Обмеження цін могло б розв'язувати цю проблему, а також не допустити подальшого обмеження постачання нафти і розпалювання інфляції. Але для того, щоб нова модель санкцій спрацювала, потрібна підтримка з боку великих імпортерів, таких як Індія і Китай.

За словами європейських дипломатів, знайомих з ходом переговорів, обговорення вийшли на дуже конструктивний рівень. Переговорні групи знаходяться на правильному шляху до досягнення спільної угоди.