В Минздраве опровергли фейк о нехватке запасов крови в Кременчуге

Министр провел срочное совещание по поводу атаки РФ по Кременчугу. На ней представители медслужб отметили, что запасов крови в городе и области достаточно.

По словам Ляшко, в случае, если такая помощь все же понадобится, то будет сделано соответствующее объявление.

Стоит заметить, что ранее в соцсетях начала массово распространяться информация о том, что в больницах Кременчуга нет крови для помощи пострадавшим мирным жителям.