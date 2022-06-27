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В Минздраве опровергли фейк о нехватке запасов крови в Кременчуге

Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Кременчуге хватает запасов крови для предоставления помощи пострадавшим в результате ракетного удара РФ.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр провел срочное совещание по поводу атаки РФ по Кременчугу. На ней представители медслужб отметили, что запасов крови в городе и области достаточно.

По словам Ляшко, в случае, если такая помощь все же понадобится, то будет сделано соответствующее объявление.

Стоит заметить, что ранее в соцсетях начала массово распространяться информация о том, что в больницах Кременчуга нет крови для помощи пострадавшим мирным жителям.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 27 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр.

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