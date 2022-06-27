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У МОЗ спростували фейк про нестачу запасів крові в Кременчуці

Фото: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кременчуці вистачає запасів крові для надання допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару РФ.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр провів термінову нараду з приводу атаки РФ по Кременчуку. На ній представники медслужб наголосили, що запасів крові у місті та області достатньо.

За словами Ляшка, у разі, якщо така допомога все ж таки знадобиться, то буде зроблено відповідне оголошення.

Варто зауважити, що раніше в соцмережах почала масово поширюватися інформація про те, що у лікарнях Кременчука немає крові для допомоги мирним жителям, які постраждали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, потрапивши до торговельного центру.

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