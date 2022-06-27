У МОЗ спростували фейк про нестачу запасів крові в Кременчуці

Міністр провів термінову нараду з приводу атаки РФ по Кременчуку. На ній представники медслужб наголосили, що запасів крові у місті та області достатньо.

За словами Ляшка, у разі, якщо така допомога все ж таки знадобиться, то буде зроблено відповідне оголошення.

Варто зауважити, що раніше в соцмережах почала масово поширюватися інформація про те, що у лікарнях Кременчука немає крові для допомоги мирним жителям, які постраждали.