У МОЗ спростували фейк про нестачу запасів крові в Кременчуці

У Кременчуці вистачає запасів крові для надання допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару РФ.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
Міністр провів термінову нараду з приводу атаки РФ по Кременчуку. На ній представники медслужб наголосили, що запасів крові у місті та області достатньо.
За словами Ляшка, у разі, якщо така допомога все ж таки знадобиться, то буде зроблено відповідне оголошення.
Варто зауважити, що раніше в соцмережах почала масово поширюватися інформація про те, що у лікарнях Кременчука немає крові для допомоги мирним жителям, які постраждали.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, потрапивши до торговельного центру.
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