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Нужна четкая позиция по "Северному потоку-2": в Германии обратились к новому главе МИД

Автор: Анастасия Рокитна

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген обратилась к новому министру иностранных дел Германии Анналене Бербок по поводу "Северного потока-2". Требует занять четкую позицию в отношении газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на Die Welt.

По словам Реттгена, в ситуации вокруг Украины крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая самыми жесткими экономическими санкциями.

"Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был запущен, если Россия действительно снова нападет на Украину", - сказал представитель парламента.

Он также заявила, что Германия должна продолжать переговоры с Россией.

"Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней политике и политике безопасности", - говорит он.

Напомним, новый канцлер Германии Шольц предупредил РФ о последствиях для "Северного потока - 2" в случае вторжения в Украину.

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Северный поток-2Германия