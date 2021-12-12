Нужна четкая позиция по "Северному потоку-2": в Германии обратились к новому главе МИД

По словам Реттгена, в ситуации вокруг Украины крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая самыми жесткими экономическими санкциями.

"Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был запущен, если Россия действительно снова нападет на Украину", - сказал представитель парламента.

Он также заявила, что Германия должна продолжать переговоры с Россией.

"Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней политике и политике безопасности", - говорит он.

