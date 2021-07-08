Нужен загранпаспорт: как получить международный COVID-сертификат
Фото: для получения международного COVID-сертификата нужен загранпаспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HELSI.ME.
Для того, чтобы получить сертификат, нужно:
- прийти к семейному врачу, с которым подписана декларация;
- взять загранпаспорт (для заполнения свидетельства на английском языке);
- на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью и собственной подписью у каждой из вакцин.
Далее с этим документом можно путешествовать.
Если вы проводите вакцинацию второй дозой в медицинском учреждении - сертификат можно получить сразу.
Сертифицированные в Украине вакцины, которыми делали прививки-CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.
Ранее сообщалось, что сертификат о вакцинации от коронавирус не будет обязательным в Украине пока ограниченный доступ к вакцинам.